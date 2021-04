La statistique inquiétante de Lionel Messi: la star du FC Barcelone n’a pas marqué dans les sept derniers Clasico (vidéos)

Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid aurait-il eu un impact sur Lionel Messi ? D’un point de vue statistique, on pourrait en tout cas faire le rapprochement. En effet, depuis le transfert du Portugais à la Juventus, Messi n’a plus marqué un seul but lors d’un Clasico.

Cela fait donc sept Clasico de suite, en comptant celui de samedi soir, que l’Argentin ne trouve plus le chemin des filets. Un véritable coup dur pour le meilleur buteur de ce rendez-vous (26 buts marqués). Zéro but mais également zéro passe décisive pour Messi.