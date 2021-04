Un singe devant un écran joue à Pong. S’il ne manque certainement pas de talent, ce ne sont pas ses performances de gamer qui sautent aux yeux. Non, la surprise vient du fait que le primate joue sans manette, par la seule force de sa pensée. On doit l’exploit à Neuralink, la startup neurotechnologique montée par Elon Musk, extravagant patron de Tesla et de SpaceX