Coronavirus: Vandenbroucke évite de parler de réouverture de l’horeca mais donne un espoir pour les voyages

Invité du journal de la chaîne de télévision privée VTM à trois jours d’une nouvelle réunion du comité de concertation, il a souligné que la situation sanitaire restait sérieuse, même si le nombre de nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 et d’hospitalisations était en baisse.

Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, n’a pas voulu s’exprimer dimanche sur une possible réouverture du secteur de l’horeca au 1er mai mais a laissé entrevoir un possible allègement de l’interdiction des voyages non essentiels en vigueur jusqu’au 18 avril prochain.

« Nous ne devons pas jouer au poker avec la capacité de nos hôpitaux. Cela met en danger les soins de santé pour tout le monde », a répété M. Vandenbroucke (Vooruit) à plusieurs reprises. Actuellement, il n’y a que 114 lits intensifs disponibles dans notre pays. « C’est encore beaucoup trop risqué », a-t-il souligné.