Le tableau le plus cher du monde n’est pas de Léonard de Vinci, mais seulement de son atelier. Un documentaire révèle que son propriétaire, le prince d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salmane, aurait pourtant voulu qu’il soit exposé aux côtés de la Joconde. Emmanuel Macron a refusé.

C’est l’histoire folle d’un tableau. Mais aussi la parabole vertigineuse d’une époque, où se mêlent la mondialisation, la cupidité, le marketing, le mensonge et la géopolitique. Comment un tableau mis aux enchères en 2005 en Louisiane au prix de 1.175 dollars a-t-il pu être revendu douze ans plus tard à 450 millions de dollars chez Christie’s à New York, pulvérisant tous les records du monde ?

Un documentaire exceptionnel, diffusé ce mardi sur France 5, révèle l’incroyable secret du Salvator Mundi : le tableau a été faussement attribué à Léonard de Vinci alors qu’il n’a fait qu’y contribuer. C’est ce qu’a révélé une expertise aussi minutieuse que discrète, réalisée dans les laboratoires du Louvre quelques mois avant la grande rétrospective consacrée fin 2019 au maître de la Renaissance.