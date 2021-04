L’ascension continue de Mauri Vansevenant

Alors que Remco Evenepoel effectuera son retour en compétition le 8 mai prochain, à Turin (ouverture du Giro), un autre jeune talent belge, couvé du regard par Patrick Lefevere chez Deceuninck – Quick-Step, poursuit sa route avec énormément de conviction, de régularité. Vainqueur du GPde l’Artisanat et du Commerce à Larciano en mars (semi-classique italienne où il avait pris le meilleur sur Bauke Mollema et Mikel Landa), Mauri Vansevenant (21 ans) a une fois de plus démontré ses aptitudes sur les reliefs escarpés, cette semaine au Pays Basque. Dixième au sommet d’Arrate samedi (longtemps dans un groupe où on recensait Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, de la même génération que lui, mais aussi Alejandro Valverde, Mikel Landa, AdamYates, Pello Bilbao, Esteban Chaves, autant de valeurs largement confirmées), le fiston de Wim a terminé cette difficile séquence de course à la 11e place du général.