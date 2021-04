En Angleterre, les pubs et les restaurants seront autorisés dès lundi à servir les clients à l’extérieur. - Reuters.

Un (très) léger parfum de déconfinement flotte chez certains de nos voisins européens. Alors qu’en Belgique le prochain comité de concertation se tiendra mercredi matin et que l’ordre du jour n’est pas encore révélé, la précédente réunion du 24 mars dernier avait resserré la vis dans la crainte d’une troisième vague. Les métiers de contacts non médicaux avaient dû à nouveau fermer et les rassemblements à l’extérieur avaient été à nouveau limités à 4 personnes.