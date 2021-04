Tennis: la terre battue reprend son cours

Même suspendu au rythme incertain de cette fichue pandémie, le temps file. Cela va faire deux ans que des tournois aussi importants que Monte-Carlo, Barcelone ou Madrid n’ont plus connu de vainqueur, sacrifiés en 2020 sur l’autel du coronavirus. Sans encore pouvoir se disputer dans des conditions optimales, c’est-à-dire libres de toutes contraintes, la saison sur terre battue est bien de retour, dès ce lundi, avec le Masters 1000 de Monte-Carlo qui se joue sans son fameux public (les « privilégiés » de la Côte d’Azur, mais aussi les fans plus populaires du sud de la France et énormément d’Italiens, venus de la frontière toute proche). Une ambiance plus calfeutrée que jamais sur le célèbre Rocher et, d’emblée, pas mal d’inconnues pour ce qui demeure une reprise pas comme les autres.