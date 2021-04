Depuis 1994, Cécile Massart s’intéresse à la mémoire et aux informations que nous laisserons aux générations futures à propos des sites de stockage de déchets nucléaire. Une problématique qu’elle traite par la gravure, le dessin, la photographie, la sculpture…

Jusqu’à un million d’années. Voilà le temps que prennent des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie pour ne plus présenter aucun danger pour l’homme et l’environnement. Un horizon temporel difficile à appréhender. Pourtant, les choix que nous faisons aujourd’hui en matière de déchets ont un impact sur cet avenir lointain. » Ces mots, on peut les lire dans la petite plaquette éditée par l’Ondraf à l’occasion de l’exposition de Cécile Massart au Botanique.