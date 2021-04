Charleroi, un modèle à réinventer de A à Zèbre

Avoir son sort entre les pieds et finir la tête entre les mains. En l’espace de quatre jours, Charleroi est passé d’un top 8 à accrocher à une fin de saison anticipée. Si elle s’arrêtera officiellement dimanche prochain dans la déshérence, l’exercice des Zèbres a pris fin samedi en l’espace de huit petites minutes. Le temps de se cogner deux buts et d’acter le fiasco le plus retentissant du contingent de la D1 : 24 points sur 81 après 6 victoires de rang. Le club sambrien est passé du statut de leader de la compétition à celui de plus mauvaise formation de l’élite sur l’année civile (9 sur 42).