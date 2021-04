Coronavirus: un Wallon sur cinq en âge d’être vacciné a reçu une première dose

La barre des 20 % de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin a été franchie samedi en Wallonie : une personne sur cinq en âge d’être vaccinée l’a été, a fait savoir dimanche la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, dans un communiqué.

Sur la semaine écoulée et au regard du nombre de vaccins disponibles, les centres et antennes de vaccination, les hôpitaux et les institutions collectives de soins ont administré 133.000 doses vaccinales, ce qui porte à 782.700 doses administrées et enregistrées en date du 10 avril en Wallonie, indique le communiqué.