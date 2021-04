Le vote des jeunes, tendance verts et rouges-rouges

Les jeunes et le Covid, les jeunes et le vote dès 16 ans – Ecolo pousse, le MR aussi, la Vivaldi y pense pour les Européennes de 2024 –, on s’interroge au passage : au fait, les jeunes, où en sont-ils politiquement ? Disons ici plutôt électoralement, ce qui est juste une petite partie de la politique. Un article dans Le Monde récemment donne l’alerte, qui, à vrai dire, retentissait depuis un temps : ils sont de plus en plus nombreux (des données Ipsos et Ifop) à être tentés par l’abstention ; les « primo-votants », 18-24 ans, se prononcent grosso modo comme leurs aînés, donc une bonne part en faveur du Rassemblement national de Marine Le Pen ; les 25-34 ans, eux, votent franco pour l’extrême droite et Marine Le Pen. Chez nous ?