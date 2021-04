Grèce: le meurtre d’un journaliste inquiète sur la liberté de la presse

L’assassinat du journaliste Giogos Karaïvaz, ce vendredi, s’inscrit dans une série d’affaires qui mêlent l’Etat parallèle. Il s’en suit une vague d’inquiétudes… sur la liberté de la presse et la capacité à mettre la réalité à jour.

En Grèce, le meurtre du célèbre chroniqueur judiciaire Giorgos Karaïvaz, ce vendredi 9 avril, inquiète. Le syndicat des journalistes grecs (ESIEA) a publié un communiqué pour saluer son travail : « Il a servi le journalisme avec éthique et intégrité pendant plus de 25 ans. » Il venait de participer à l’émission quotidienne La Vérité avec Zina, sur la chaîne de télévision Star quand il a été tué devant chez lui. L’homme avait également fondé un site d’information, Bloko, sur lequel ses collègues ont écrit : « Certains ont choisi de le réduire au silence, et d’user de balles pour l’empêcher d’écrire ses articles. »