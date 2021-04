Le maintien direct s’éloigne pour l’Excel Mouscron

Sans jouer, les Hurlus sont passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ce week-end. Ils gardent par ailleurs toujours leur sort entre leurs mains. Mais pour encore espérer se maintenir d’ici la fin de la phase classique, l’Excel devra gagner contre l’Antwerp ce lundi et s’imposer au FC Bruges six jours plus tard, tout en espérant que le Cercle Bruges ne gagne pas à Ostende lors de la dernière journée. Mouscron peut encore terminer avec le même nombre de points que son concurrent brugeois, mais les joueurs d’Yves Vanderhaeghe comptent quatre victoires de plus, un critère déterminant pour séparer deux équipes qui affichent le même bilan comptable.

Suite au revers de Waasland-Beveren contre Courtrai, au terme d’une partie complètement folle, les Hurlus n’ont désormais plus besoin que d’un point pour assurer les barrages et envoyer les Waeslandiens en D1B. À deux journées de la fin, c’est Seraing qui occupe actuellement la deuxième place du classement au sein de l’antichambre, synonyme de barrages.