Coronavirus: la distance de 1,5 m pas nécessaire lors de certains événements à l’intérieur, selon une étude

Il faut par contre que les spectateurs subissent un test préalable de détection du coronavirus et qu’ils se déplacent avec un masque buccal. Une ventilation correcte de la salle est également requise.

L’organisation de certains événements « calmes » en période de pandémie de coronavirus – comme des diffusions de films, des pièces de théâtre et des congrès est envisageable, à condition de respecter un certain nombre de précautions, mais pas nécessairement le mètre et demi de distanciation sociale, a rapporté ce week-end la presse néerlandaise.

Plusieurs médias citent une organisation à l’origine de divers événements « test » qui se sont déroulés en février aux Pays-Bas sous le label de « Fieldlab Evenementen », dans le théâtre Beatrix d’Utrecht (sud).