Albert Sambi Lokonga, buteur victorieux pour Anderlecht face au FC Bruges (2-1): «On a été fort mentalement»

Mené 0-1 après un splendide but de Noa Lang, Anderlecht a réussi à renverser la vapeur pour s’imposer face aux Brugeois, et faire un grand pas vers les Playoffs 1.

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la victoire d’Anderlecht dans le Topper face au FC Bruges, Albert Sambi Lokonga, qui a inscrit le but victorieux, n’a pas masqué sa satisfaction. « Je pense qu’on a fait le travail aujourd’hui, on a été fort mentalement. Ce goal nous a mis un petit coup, on n’était plus là pendant un moment, puis on s’est bien repris et on termine ce match avec une victoire », s’est réjoui le capitaine des Mauves. « Ce match était une revanche en grande partie pour moi, parce que j’ai pris un carton rouge à l’aller et concédé un coup franc décisif. C’était personnel aujourd’hui et c’est une belle revanche que je prends contre eux. »

Buteur quelques minutes après Lukas Nmecha pour offrir la victoire aux Anderlechtois, Sambi Lokonga a tenu à dédier ce but à sa maman : « Je dois ce but à ma maman qui à chaque match me dit que je dois tirer donc maman, c’est pour toi. »