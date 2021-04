L’Orée rejoint le Watducks en demi-finale

Même si le suspense reste entier dans la poule A, toutes les décisions sont tombées dans la poule B, où le Waterloo Ducks est assuré de terminer en tête à l’issue des six rencontres. Et ce, même si les Brabançons ont, une fois de plus, souffert (4-5) pour venir à bout du Beerschot, qui pourra clairement nourrir de sérieux regrets en cette fin de saison, car il avait les cartes pour lutter pour une place dans le top 4. Privés de leur défenseur, Elliot Van Strydonck, blessé, les hommes de Jean Willems ont dû patienter jusqu’à la toute fin de rencontre pour repartir de Kontich avec les trois points, avec deux strokes convertis en toute fin de rencontre par Tommy Willems.