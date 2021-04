Vincent Kompany après la victoire d’Anderlecht face au FC Bruges: «Je vais peut-être savourer plus tard, mais j’ai déjà Saint-Trond en tête»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le succès d’Anderlecht face au FC Bruges, Vincent Kompany a tout d’abord tenu à insister sur les ressources mentales de son équipe. « C’est une équipe que je peux pousser fort, qui écoute et qui travaille dur. Si je peux dire une chose, c’est que je n’ai jamais eu à me faire de souci par rapport aux ressources mentales de cette équipe », a-t-il déclaré, avant d’insister sur l’importance de se reprendre pour le prochain match en vue des Playoffs 1.

« Aujourd’hui on a gagné, mais ça s’arrête là. On doit recommencer à travailler demain car on a besoin d’un résultat à Saint-Trond », a enchaîné Kompany. « Je ne sais pas si c’est ma plus belle victoire en tant que coach. J’espère que cela va continuer et qu’il y en aura d’autres. Je vais peut-être savourer plus tard mais là, j’ai déjà Saint-Trond en tête. »