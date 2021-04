Goffin a battu Cilic: «Pas encore le moment de me projeter trop loin»

Il n’avait plus joué sur terre battue depuis Roland-Garros, et un terrible coup de blues contre le jeune et talentueux Jannick Sinner : c’était le 27… septembre dernier. D’un dimanche à l’autre, David Goffin a renoué avec le succès, lors d’un premier tour étonnant à Monte-Carlo, puisqu’il opposait un ancien nº7 mondial à un ex-nº3 : Goffin a battu Cilic sur le score de 6-4, 3-6, 6-0 ! Un joli succès, dans l’ensemble, même si le Liégeois aurait pu conclure en deux manches (seulement une balle de break, sur dix, convertie dans le 2e set), et même s’il faut souligner, aussi, qu’il a été mené 0-3 dans ce drôle de match de reprise sur brique… « Ce ne fut pas vraiment un duel de terre battue tellement Marin avait décidé d’être agressif sur toutes les balles, ce qui m’a un peu surpris dès le début », avouait le Liégeois, en doudoune, preuve que même sur la Côte d’Azur le printemps a dû mal à prendre ses beaux quartiers. « Il jouait un peu tout seul, mais je me suis battu pour le faire rater.