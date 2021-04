Yvon Englert: «On pourra abandonner les gestes barrières pour l’automne»

Le délégué général covid en Wallonie, Yvon Englert, est revenu sur la stratégie de vaccination qui s’accélère en Belgique, sur le plateau du JT de la RTBF ce dimanche soir. Il a expliqué que l’avancée est due au «volume de vaccin qui a crû de manière significative, l’accélération de la livraison a permis l’accélération de la campagne. »

«On est plutôt en avance pour les 75-80 ans et les 65-75 ans. La semaine prochaine, on va faire une action spécifique pour remotiver les personnes les plus âgées, qui ont peut-être plus de difficultés à se rendre dans les centres de vaccination.»

Yvon Englert espère que le pays aura « couvert l’ensemble des personnes des 65 ans et plus pour la fin du mois d’avril. »