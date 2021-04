Dans une carte blanche que publie « Le Soir », Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir remettent en cause la stratégie belge de gestion de crise. Ils proposent un plan B, durable, pour contrer l’escalade de désobéissance.

Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir. - D.R., Belga.

Il se passe quelque chose. Une sorte de momentum dans cette crise covid. Certainement pas le premier, sans doute pas le dernier. Mais l’heure est assez grave pour que Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir se décident, durant le week-end, à prendre la plume. Et à cosigner une carte blanche où ils remettent en cause la stratégie actuelle de gestion (lire ci-dessous).