Le RFC Seraing s’offre les barrages pour la montée en D1A

Georges Mikautadze a inscrit son 19e but et rejoint Vanzeir en tête du classement des buteurs. @Belga

Fumigènes sur le parking avant le coup d’envoi, feu d’artifice tiré depuis la rue dès la fin du match. L’ambiance était à la fête, samedi soir, rue de la Boverie. Seraing a fait le taf. Accomplir cette mission, c’était le premier défi à relever pour continuer à rêver à une glorieuse envolée. « Or, comme je l’avais lu sur leur site web, Deinze était déterminé à tirer sa dernière cartouche », remarquait Emilio Ferrera. De fait, ce fut un match âpre, disputé, engagé. « La décision est tombée sur une erreur individuelle », regrettait Cédric Vleminck, le coach flandrien. Il a raison. William Dutoit à la fin du premier quart d’heure a carrément ouvert la porte par laquelle Georges Mikautadze est passé pour inscrire avec sang froid et précision l’unique but de la soirée.