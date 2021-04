Covid: regarder la réalité en face, arrêter la course aux illusions

Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir veulent alerter ceux et celles qui pensent qu’on pourrait encore reporter les dernières dates promises de réouverture pour en afficher d’autres. Cette fuite en avant, explique le trio, n’est plus crédible car dans les faits, toute nouvelle date promise relève de l’hypothèse.

C’est un texte important que nous publions ce lundi, par son contenu et ses signataires. Nathan Clumeck, Marius Gilbert et Leila Belkhir sont trois scientifiques respectés dans cette crise. Depuis le début de la pandémie, ils se sont singularisés par leur volonté de dire aux citoyens ce qui était, sans hurler au loup, sans charlatanisme et en veillant à ne servir aucun discours ou enjeu politique.

Le texte qu’ils se sont décidé à écrire et à signer ce week-end a été mûrement réfléchi. Ils savent que c’est un pavé dans une mare de plus en plus agitée ; mais ils ne pouvaient pas, nous disent-ils, ne pas prendre leurs responsabilités à un moment qu’ils qualifient de « critique » – « un moment de rupture » – pour une société « à bout de souffle ».