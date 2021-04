Les Lyonnais se sont imposés sur le score de 3-0 face à Angers, et reviennent à un point de la 3e place de Monaco.

L’Olympique lyonnais (OL) a facilement battu le SCO d’Angers (3-0) dimanche soir, dans le dernier match de la 32e journée de Ligue 1, pour revenir à un point de Monaco (3e) et rester dans la course au titre.

Deux buts de Depay (21e, 83e) et un but de Paqueta (41e) ont assuré le succès lyonnais et évité un décrochage de l’OL qui reste dans le quatuor de tête, à cinq points du leader Lille mais à deux points seulement du Paris SG (2e).