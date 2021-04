Sambi Lokonga: «Les critiques ne m’ont pas touché»

Albert Sambi Lokonga pouvait soupirer d’aise, dimanche soir, au coup de sifflet final de M. Visser. Auteur d’un but incroyable ayant amené un succès de prestige capital pour les Playoffs 1 face au rival brugeois, le capitaine anderlechtois faisait au passage taire les critiques nées de son manque de réalisme. « Ces critiques ne m’ont pas spécialement touché parce qu’il faudrait sans doute comparer mes stats avec celles de joueurs qui évoluent au même poste que moi, en tant que nº6. Après, cela fait toujours plaisir de marquer, certainement de la sorte et dans ce match face à Bruges qui, comme pour mon coach et certains autres joueurs, me trottait dans la tête depuis la correction qu’on avait subie là-bas. Ce jour-là, même si l’équipe n’était pas la même, les Brugeois étaient beaucoup plus forts que nous et j’avais été pour beaucoup dans la défaite à cause de mon exclusion et ce coup franc que j’avais provoqué et qui avait amené un but.