«Le but égalisateur est tombé de nulle part»

Ce déplacement au Lotto Park risque de rester un petit temps dans l’esprit de Simon Mignolet. Depuis son retour en Belgique, c’est la première fois que le dernier rempart des Gazelles perd un Topper. Et ce, après quatre victoires consécutives. Mais, surtout, cette défaite a été provoquée par une erreur de jugement du principal intéressé, lui qui avait pourtant l’habitude de se montrer irréprochable sur sa ligne de but. Sur la frappe à distance d’Albert Sambi Lokonga, le gardien de 33 ans a mal jugé la trajectoire du ballon et n’est pas parvenu à se relancer après avoir planté ses premiers appuis sur la pelouse. « C’est une belle frappe », admettait Mignolet, dont la déception était aisément lisible sur son visage. « Le ballon file d’abord sur ma droite – je fais donc un pas dans cette direction – avant de terminer sa course de l’autre côté. Je n’ai pas pu revoir les images, mais il est clair que c’est très amer d’encaisser ce type de but.