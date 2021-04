Gary Lineker détruit l’utilisation du VAR: «C’est extraordinaire à quel point c’est devenu ridicule»

L’ancien attaquant vedette du football anglais, Gary Lineker, a fait une sortie remarquée ce dimanche sur ses réseaux sociaux. La raison ? L’utilisation du VAR en Premier League, qu’il juge « ridicule ».

Après un nouveau week-end marqué par les polémiques, où Liverpool s’est vu refuser un but pour une question de millimètres, le consultant a décidé d’exprimer son point de vue suite à une nouvelle décision controversée lors du match entre Manchester United et Tottenham, lors duquel un but a été annulé après de longues secondes de réflexion à Edinson Cavani, pour une petite faute au début de l’action.

« C’est extraordinaire à quel point le VAR est devenu ridicule. Non seulement avec ses nombreuses erreurs, mais aussi parce qu’il enlève la vie du match. La joie de célébrer, qui est ce qui rend le football si spécial, est complètement diluée », a-t-il écrit sur son compte Twitter.