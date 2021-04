Le vaccin Pfizer/BioNTech est moins efficace contre le variant sud-africain selon une étude

Une étude menée par l’université de Tel-Aviv et Clalit, principale caisse maladie du pays indique que le vaccin Pfizer/BioNTech est moins efficace contre le variant sud-africain.

Le variant sud-africain du coronavirus est davantage capable de «franchir» les défenses du vaccin Pfizer/BioNTech que les autres formes du virus, ont déclaré dimanche à l’AFP des chercheurs ayant réalisé une étude en Israël.

Cette étude menée par l’université de Tel-Aviv et Clalit, principale caisse maladie du pays, a comparé 400 personnes non vaccinées ayant contracté le Covid-19 à 400 autres personnes partiellement ou totalement vaccinées et l’ayant également contracté.

L’Etat hébreu immunise sa population avec le vaccin du duo américano-germanique.

Selon cette étude publiée samedi mais non encore évaluée par des pairs, moins de 1% des contaminations en Israël sont dues au variant sud-africain.