Les poches des Livres du Soir

Soixante-neuf tiroirs

****

Goran Petrović

Nous sommes à Belgrade au début du siècle passé. Imaginez un livre rare, sans âge, sans personnage, sans action, mais où évoluent au regard d’un lecteur tous les autres lecteurs qui le découvrent en simultané, comme un monde parallèle où s’aventureraient toutes les Alice qui ont ouvert le livre et suivi le lapin blanc. Pour être dans le livre, il faut le lire profondément, attentivement, jusqu’à ce que l’action se reflète dans vos yeux. Un jour, un jeune correcteur se voit proposer de modifier certains détails du livre, et c’est là que le livre vous capture à votre tour… C’est étourdissant comme La bibliothèque de Babel, de Jorge Luis Borges, poétique et aérien comme Le cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón. Et c’est serbe. (A.L.)