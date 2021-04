Haïti: sept religieux catholiques, dont deux Français, enlevés

Sept religieux catholiques, cinq Haïtiens et deux Français, ont été enlevés dimanche 11 avril 2021 à Haïti (photo prétexte). - Photo News

Sept religieux catholiques, cinq Haïtiens et deux Français, ont été enlevés dimanche à Haïti, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la Conférence des évêques de ce pays pauvre des Caraïbes en proie à une forte insécurité.

Le groupe a été kidnappé dans la matinée à la Croix-des-Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, alors qu’il «se rendait à l’installation d’un nouveau curé», a expliqué le père Loudger Mazile.

Les ravisseurs réclament un million de dollars de rançon, a-t-il précisé.

Le groupe comprend quatre prêtres et une religieuse haïtiens et deux Français, une religieuse et un prêtre.

La Conférence haïtienne des Religieux (CHR) a par la suite précisé dans un communiqué que trois autres personnes, les proches d’un autre prêtre ne faisant pas partie des personnes enlevées, ont également été kidnappées.