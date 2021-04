Les Livres du Soir: on lit moins, on écrit plus

On lit moins de livres mais on en écrit de plus en plus. Sur son site, Gallimard a d’ailleurs officiellement demandé aux aspirants écrivains de ne plus envoyer leur prose. « Compte tenu des circonstances exceptionnelles, nous vous demandons de surseoir à l’envoi des manuscrits. Prenez soin de vous toujours et bonnes lectures », écrit la prestigieuse maison. C’est que la pandémie a révélé en beaucoup d’entre nous des qualités d’observateurs de la société et d’écrivains. Et a donné l’envie d’être publiés. Avant 2020, Gallimard recevait 30 manuscrits par jour, aujourd’hui, c’est 50. « Nous tenons à accorder la même attention à tous les manuscrits que nous recevons et nous répondons à tous les envois. C’est un travail considérable qui demande de la minutie et de la disponibilité d’esprit. C’est pour toutes ces raisons que nous avons demandé de suspendre, tout à fait momentanément, l’envoi des manuscrits », explique l’éditrice Gabrielle Lécrivain à l’AFP.