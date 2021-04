Les Livres du Soir: en bref

Amour électrique

**

Denis Soula

Une centrale nucléaire fuit. Les habitants aussi. Ceux qui restent sont, pour beaucoup, dans un sale état. Une femme et une ado, dotées de mains magiques, sont capables d’apaiser les douleurs. Certaines douleurs, pas toutes, et surtout celles des autres. Car elles se débattent, la plus jeune surtout, avec de vastes questions sur l’amour. Il est traversé d’impulsions soudaines et tout aussi électriques que le monde où elles vivent.

Joëlle Losfeld, 128 p., 11,50 €

Jeune-Vieille