Anderlecht à la fête, le Standard proche des PO2, Charleroi KO: ce qu’il faut retenir de la journée en D1A

Les résultats de ce week-end permettent de voir un peu plus clair dans une course aux Playoffs qui se veut toujours aussi intense à une journée de la fin de la phase classique.

Anderlecht s’adjuge le Topper et rêve des Playoffs 1

Le Sporting d’Anderlecht a fait coup double sur les deux dernières journées de championnat. En effet, après avoir renversé l’Antwerp, les Mauves ont décroché une victoire plus qu’importante face au FC Bruges dimanche. Trois points cruciaux dans la course aux Playoffs 1 qui ne semble toujours pas terminée puisqu’Ostende a battu le Beerschot et reste, lui aussi, dans la course. Tout se jouera lors du déplacement du Sporting à Saint-Trond.

Le Standard assure presque sa place en Playoffs 2