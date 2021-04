Mertens à l’assist, Benteke buteur: le week-end des Diables rouges à l’étranger en vidéos

Allemagne

Dortmund a eu chaud mais s’est rassuré en déplacement à Stuttgart. Le Borussia s’est imposé grâce à un but tardif d’Angsar Knauff. Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les deux sur le banc pour commencer la rencontre. Le premier est monté au jeu alors que le second a été laissé au repos.

Angleterre

Crystal Palace s’est lourdement incliné lors de la réception de Chelsea (1-4) mais dans ce malheur, Christian Benteke a trouvé son bonheur. En effet, le Diable rouge a planté une but de la tête imparable.

Leander Dendoncker et Wolverhampton ont décroché une victoire in extremis en marquant dans les dernières secondes face à Fulham.