OPA sur Orange Belgium: un actionnaire minoritaire refuse l'offre à 22 euros par action

La société d'investissement internationale Polygon Global Partners LLP, actionnaire d'Orange Belgium avec 5,29% du capital, indique lundi qu'elle n'a actuellement pas l'intention d'accepter l'offre du groupe français Orange pour le rachat de sa filiale Orange Belgium. Elle estime que les autres actionnaires n'apporteront pas non plus leurs actions à l'offre, "à moins et jusqu'à ce qu'une offre juste soit faite".