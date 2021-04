Proche-Orient: un attentat sur la base de Natanz en Iran relance les tensions avec Israël

Alors que la semaine dernière des pourparlers indirects à Vienne avaient débuté – plutôt positivement – entre l’Iran et les États-Unis en vue de relancer l’accord sur le nucléaire iranien dénoncé par la feue administration Trump en 2018, une explosion s’est produite sur la base atomique iranienne de Natanz dimanche 11 avril, infligeant de sérieux dégâts qui semblent devoir handicaper les possibilités de l’Iran d’enrichir l’uranium pendant un certain temps.

Ce lundi, le quotidien The New York Times, citant des sources officielles au sein des agences de renseignement américaines et israéliennes, indique qu’Israël est à l’origine de la « grande explosion qui a complètement détruit le système électrique interne indépendant – et fortement protégé – qui alimente les centrifugeuses souterraines qui enrichissent l’uranium ». Les réparations pourraient prendre jusqu’à neuf mois, ajoutent les sources du journal.