La Namufacture valorise des déchets pour décorer votre intérieur

Dans cette boutique au style tantôt rétro tantôt contemporain, Geoffrey Abras expose ce que les entreprises produisent de laid et honteux, embelli par des artisans. Lancée mi-février, la Namufacture est une coopérative, agent de liaison entre industrie et art.

A la fois bricoleur, réparateur, artisan et recycleur, Geoffrey Abbas a fondé la coopérative Namufacture et ouvert une boutique dans le centre-ville de la capitale wallonne. - Roger Milutin.

Il y a le salon, à l’entrée, son canapé de velours ocre, les fauteuils de cuir vintage, le mur métallique noir, puis les étagères bois et métal sur lesquelles dérivent un bateau et un squelette de poisson, un bardage en bois qui se met à l’horizontale pour devenir une banquette, le portrait suspendu d’un chat roux en mosaïque, des machines à coudre et à écrire, un gorille de fils de fer à la fois balèze et fragile et, au fond, la cuisine aux meubles d’un bleu doux. Tout ici, dans ce récent magasin namurois aux allures d’appartement, n’est que déchets. Des déchets industriels qui reprennent vie dans les mains d’artisans namurois.