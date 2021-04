Avec Tottenham, José Mourinho a signé la pire statistique de sa carrière d’entraîneur

La défaite face à Manchester United ce week-end était un énorme coup dur pour Tottenham mais également pour José Mourinho. Les Spurs se retrouvent un peu largués dans la course à l’Europe mais surtout, le Portugais a signé la pire statistique de sa carrière.

D’après Opta Joe, cette défaite était la 10e en championnat pour les Spurs et le « Mou » et ce dernier n’a jamais perdu autant de matches de championnat dans toute sa carrière d’entraîneur. Ce compte monte à 13 en prenant en compte toutes les compétitions auxquelles a participé Tottenham. Et là encore, le « Special One » n’a jamais autant perdu.