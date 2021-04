Flandre: l’enseignement à distance à mi-temps de la 3e à la 6e secondaire est maintenu

Certaines mesures supplémentaires sont un peu assouplies, mais l’obligation du masque pour la cinquième et la sixième année demeure.

Les écoles flamandes rouvriront leurs portes dès la fin des vacances de printemps (Pâques), mais l’enseignement sera maintenu à distance à mi-temps pour les élèves des deuxième et troisième degrés du secondaire, a-t-il été décidé lundi lors de la concertation entre le secteur et le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts

Concrètement, cela signifie que l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire continuent avec 100 % d’enseignement en présentiel. Les élèves des deuxième et troisième cycle de l’enseignement secondaire auront eux un enseignement en classe à mi-temps et un enseignement à distance à mi-temps.