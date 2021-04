Une colonne de tracteurs en Flandre pour exprimer les inquiétudes des jeunes agriculteurs

Les jeunes agriculteurs sont préoccupés qu'une réglementation plus stricte sur l'azote restreigne la capacité d'exploitation de leurs fermes, explique Groene Kring. Ils s'inquiètent aussi d'un processus d'octroi de licences au point mort, d'une politique en constante évolution ce qui met en péril leur sécurité juridique et d'un accès à la terre de plus en plus rare.

Pour exprimer leurs préoccupations, les jeunes agriculteurs parcourront la Flandre de mardi à samedi avec une colonne de tracteurs. Le but n'est pas d'encombrer la circulation ou de bloquer des rues, assure Groene Kring. La procession devrait être composée de 15 à 50 tracteurs.