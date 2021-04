À l'Athénée Royal Yvonne Vieslet, «Viens comme tu es et deviens qui tu veux»

Baptisé en hommage à une jeune fille tuée par l'occupant lors de la première guerre mondiale, l'Athénée Royal Yvonne Vieslet fête en 2021 ses 40 ans dans sa structure actuelle. Située rue des Remparts à Marchienne-au-Pont, l'ARYV a été bâtie sur les cendres d'une ancienne école de l'état des années 30.

C'est l'établissement le plus jeune de la région de Charleroi en terme d'infrastructures, et certainement un des plus innovants dans sa démarche pédagogique et de développement des élèves. Ils sont environ 950, dans le fondamental (maternel et primaire), et dans les trois filières du secondaire (général, technique et professionnel).

Pensé comme un lycée américain

« L'Athénée Royal Yvonne Vieslet a été conçu, d'un point de vue architectural, comme les lycées américains », explique la directrice, Vinciane Tosini.