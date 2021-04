Archives: les recherches généalogiques seront plus aisées

La loi remonte au 21 décembre 2018, mais il a fallu attendra ce dernier jour de mars pour voir publié son arrêté royal d’exécution : désormais, les chercheurs et férus de généalogie ne devront plus attendre un siècle pour avoir accès aux actes d’état civil. Les actes de mariage sont consultables après 75 ans, les actes de décès après 50 ans. Plus important encore : alors que l’original papier reste dans les mains des communes, la copie de sécurité de ces actes, jusqu’ici détenue par les tribunaux de première instance, va progressivement être transférée aux Archives de l’Etat pour stockage, numérisation et mise en consultation.