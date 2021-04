Eden Hazard n’est pas repris par Zidane pour le match à Liverpool

Après avoir loupé le quart de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool, Eden Hazard ne sera pas non plus du voyage pour le match retour à Anfield ce mercredi. En effet, Zinédine Zidane a dévoilé sa sélection de 21 joueurs et le Diable rouge n’en fait pas partie.

Hazard a également loupé le Clasico ce samedi soir alors qu’il avait fait son retour à l’entraînement avec le reste de l’équipe. Le Real Madrid ne veut pas prendre trop de risques et souhaite certainement qu’il se rétablisse à 100 % avant de remonter sur le terrain officiellement.