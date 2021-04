Le personnel de Punch Powertrain à Saint-Trond en grève

L'activité était complètement à l'arrêt lundi. "Après la communication de jeudi, les travailleurs étaient furieux. Ils ont été renvoyés chez eux. La grève a débuté spontanément ce matin", a expliqué la syndicaliste Nadia Gueroui.

Plusieurs réunions de concertation sont pourtant prévues cette semaine et la suivante entre les syndicats et la direction. Si les discussions évoluent bien, le travail reprendra. "La grève se poursuivra de toute façon mardi et on verra ce qui se dira lors de la concertation de ce jour-là", a ajouté Mme Gueroui.

La valse de licenciements concerne cette fois 193 ouvriers et 52 employés, ce qui entraînerait la perte de 60% des postes ouvriers chez Punch Powertrain. L'année dernière, 138 licenciements avaient déjà été annoncés au sein de l'entreprise à la suite d'un plan social. La direction prévoyait 308 suppressions d'emploi dans un premier temps mais un accord social avait permis de réduire le nombre de licenciements.

Actuellement, 304 ouvriers et 348 employés travaillent pour l'entreprise.