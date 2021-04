Keylor Navas, l’assurance-vie du PSG

Certes, Keylor Navas n’a pas le charisme d’un Kylian Mbappé. Ni l’élégance avec le ballon d’un Marco Verratti. Ou, encore moins, l’aura de Neymar. Pourtant, sa présence dans les cages parisiennes est devenue capitale à plus d’un titre au gré des mois. À 34 ans, le gardien costaricien n’a plus rien à prouver au plus haut niveau, mais cela ne l’empêche pas de continuer à briller sur la scène continentale. Au point d’être considéré ces derniers temps comme l’assurance-vie du Paris Saint Germain. Ni plus, ni moins.