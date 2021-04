Le Bayern Munich «armé pour créer la surprise»

Le Bayern Munich est-il capable de renverser une situation périlleuse en Ligue des champions ? Si l’on s’en réfère aux livres d’histoire et aux dernières tentatives du mastodonte teuton, le constat est accablant, terrifiant. Lors de ses six précédents, le champion d’Allemagne n’a réussi cet exploit qu’à une seule reprise (c’était en 2014-2015). À l’époque, les Bavarois avaient mordu la poussière lors du quart de finale aller à Porto (3-1), avant de prendre leur revanche à l’Allianz Arena de manière très sèche (6-1). Cette fois, les conditions sont encore plus complexes puisque la manche retour se disputera en déplacement. Qui plus est, au Parc des Princes, l’enceinte du finaliste de la dernière édition.