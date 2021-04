Du 19 avril au 2 mai aura lieu la troisième édition de la campagne « Please Stand Up and Move », organisée par la Ligue cardiologique belge. L’association met en garde : la sédentarité intrinsèque au confinement et au télétravail a des conséquences graves sur la santé cardiovasculaire.

Please Stand Up and Move » (« levez-vous et bougez-vous ») : la campagne de la Ligue Cardiologique Belge relève presque de la supplique. Pour Sandrine Daoud, présidente de la plateforme d’informations et d’échanges autour des maladies cardiovasculaires en Belgique, la troisième édition de cette campagne est placée sous le signe de l’urgence : « Le confinement va encore nuire à l’activité physique, la situation était déjà problématique avant la pandémie ».