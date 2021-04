Mark Cavendish, pied de nez au temps qui passe

Il a trouvé l’ouverture, guidé par cette petite flamme de passion qui l’a empêché de s’égarer dans les ténèbres du doute, ces trois dernières années. Ce lundi à Konya, sous un ciel si gris qu’un Mannois ne l’aurait pas renié, sous un ciel si bas qu’un Turc s’y est pendu, Marc Cavendish s’est faufilé entre André Greipel, autre grognard de sa génération, et Jasper Philipsen, récent lauréat du GP de Schoten, pour dégeler un compteur à succès sur lequel les scellés étaient posés depuis si longtemps. Flair et filouterie n’ont évidemment pas disparu de son bagage cycliste, le Cav’ a profité de l’aspiration créée par les trains Israël Cycling et Alpecin-Fenix pour prendre de la vitesse et coiffer ses rivaux sur le fil, n’ayant le temps de lever les bras qu’après avoir perforé la ligne blanche.