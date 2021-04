Les «traceurs de contact covid» enregistrent les conversations, selon une association belge

Toute personne appelée par un traceur de contacts a le droit de demander les enregistrements de la conversation tenue. L’association the Ministry of Privacy appelle chacun à adopter cette stratégie.

Les « traceurs de contacts » enregistrent les conversations téléphoniques à l’insu des citoyens contactés, dénonce lundi une association belge militant pour la protection de la vie privée, the Ministry of Privacy.

Il y a quelques semaines, un lanceur d’alerte travaillant pour un centre d’appels a contacté The Ministry of Privacy, explique son fondateur, Matthias Dobbelaere-Welvaert, juriste de formation et expert en matière de vie privée. Le lanceur d’alerte a signalé que les appels téléphoniques étaient enregistrés secrètement sans en avertir préalablement les appelants. Ces enregistrements devaient permettre d’évaluer les « traceurs de contact » et la qualité de leurs conversations.