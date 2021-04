Bourse de Bruxelles - Prudence et rouge l'emportaient des deux côtés de l'Atlantique

La prudence et le rouge l'emportaient lundi tant en Europe qu'à l'ouverture des marchés aux Etats-Unis. L'indice BEL 20 reculait finalement de 0,33 pc, à 3.928,59 points, avec 10 de ses éléments en baisse, emmenés par arGEN-X (228,00) et UCB (79,26) qui abandonnaient 2,27 et 2,08 pc, Galapagos (64,71) perdant de même 1,28 pc alors que Solvay (106,40) gagnait 0,38 pc.

AB InBev (54,69) et KBC (62,16) cédaient 0,26 et 0,06 pc tandis qu'Ageas (51,24) était en hausse de 0,16 pc. Proximus (18,78) et Telenet (35,06) valaient 0,03 et 0,69 pc de plus que vendredi, Orange Belgium (23,35) et bpost (8,45) gagnant par ailleurs 2,41 et 0,30 pc. Elia (91,75) remontait de 0,27 pc tandis qu'Aperam (42,98) et Umicore (46,75) gagnaient 1,34 et 1,45 pc, Melexis (90,10) chutant par contre de 2,01 pc. Sofina (304,60) était positive de 1,06 pc, Colruyt (49,58) reculant de 1,20 pc et Aedifica (100,00) de 0,79 pc.

Unifiedpost (19,88) conservait une avance de 7,4 pc après avoir bondi de 13 pc à 21 euros après une importante acquisition en Allemagne. Ekopak (18,75) était à nouveau positive de 3,6 pc, ce que gagnait également Jensen (28,60) alors que Kinepolis (44,06) chutait de 4,6 pc en compagnie d'Euronav (7,00) et Exmar (3,32), négatives de 5,9 et 2,3 pc. Asit (0,25) et IBA (17,74) reperdaient 5,9 et 2,4 pc tandis qu'Acacia Pharma (2,34) et Biocartis (4,26) reculaient de 3,1 et 2,2 pc, MDxHealth (1,17) progressant de 2,2 pc.