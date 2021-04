«Vous incarnez l’impuissance absolue, vous ne méritez qu’un profond mépris»: la colère des supporters du Sporting de Charleroi

Battus par Gand et hors course pour les Playoffs 2, les Zèbres finissent la saison sur de mauvais résultats qui rendent furieux leurs supporters.

Le Sporting de Charleroi a connu une lourde défaite 4-0 face à La Gantoise ce samedi. Résultat : les Zèbres sont 12es au classement général et ne peuvent plus accrocher une place pour les Playoffs 2. Pour le club carolo, la saison s’achèvera donc dimanche prochain face à Eupen. Au cours de l’exercice 2020-2021, et surtout ces derniers mois, les supporters ont montré à plusieurs reprises leur mécontentement face à la situation et au comportement des joueurs. Ce nouveau revers n’a fait qu’exacerber un peu plus cette colère, comme le prouve un long message publié par les Storm Ultras.